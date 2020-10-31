هاني العبد يطرح كليب "أنطلق" الأسبوع الجاري

كشف المطرب الشعبي هاني العبد أنه انتهي من تصوير كليب يحمل اسم "أنطلق" داخل أستديو مصر ومن المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية خلال الأسبوع الجاري.

أكد العبد أن محور الأغنية يدور في إطار تحفيزي حول الدوافع الإيجابية التي تدعم شباب الجيل الحالي إلي الأمام لتدفعهم إلي الابتسامة والأمل طوال الوقت للرغبة في الابتعاد عن المشاكل وترك الهموم وذلك في إطار حماسي سريع وغيرها.

وأضاف "العبد" أنه يدين بالفضل لكل من الموسيقار الكبير عمار الشريعي والشاعر القدير سيد حجاب رحمهم الله وذلك بالإشادة والتحفيز له في بداية مشواره الفني فسبق وأن تعامل معهم في غناء تتر بدايه ونهايه مسلسل "عفاريب السيالة" وهي من كلمات سيد حجاب وألحان عمار الشريعي بالإضافة إلي تكرار تعاونه مرة أخرى مع الموسيقار عمار الشريعي من خلال حفلات ليالي التليفزيون ب أوبريت يحمل إسم "الليله المحمدية" بمشاركة مجموعة من النجوم إلا وهم المطرب علي الحجار وأمال ماهر ومحمد العزبي ومحمد الحلو وهي من كلمات جمال بخيت وألحان عمار الشريعي.

وأشار العبد إلى أنه توقف فتره زمنيه ولكنها علي فترات متباعدة لعده أسباب شخصية ولكن من خلال الإصرار والحماس المتوفر والملحوظ لدي كلمات أغنية "أنطلق" مما أدى إلى الدافع الرئيسي لقرار عودته إلى الساحة الغنائية مره أخرى بصفة مستمرة .

جدير بالذكر أن كليب "أنطلق" من كلمات وألحان وتوزيع أسلام مونتي وإشراف عام أحمد حسني وإخراج تامر سليم.