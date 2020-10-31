“العمانية للسينما والمسرح” تختتم مشاركتها في مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بالجزائر

مسقط ـ العمانية:

اختتمت الجمعية العمانية للسينما والمسرح أمس الأول مشاركتها الفنية في فعاليات مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي الافتراضي القصير والذي استضافته الجمهورية الجزائرية بمشاركة 34 فيلما من مختلف دول العالم. وأوضح حميد بن سعيد العامري مدير الثقافة السينمائية بالجمعية العمانية للسينما والمسرح أن هذا المهرجان الافتراضي يعد الأول من نوعه في الجزائر والوطن العربي، موضحا أن السلطنة ممثلة في هذه الجمعية شاركت بـ (11 ) فيلما وهو ما يعكس مدى نضج السينما في السلطنة وغزارة الانتاج السينمائي واهتمام شباب السلطنة بصناعة الأفلام. وأضاف أن السلطنة كان لها حضور فني في المهرجان من خلال مشاركة المخرج والمنتج محمد بن سليمان الكندي كعضو دائم في لجنة الانتقاء والاختيار الدولية الدائمة. وأشار بأن أبرز الأفلام العمانية التي عرضت في المهرجان ونالت رضا واستحسان القائمين على المهرجان فيلم (الذهب الأبيض) وهو فيلم وثائقي قصير يتناول أحد الكنوز الطبيعية في السلطنة ويسلط العمل الضوء على الملح الطبيعي الموجود في ولاية محوت ويتطرق إلى تنوعه وإلى مصادره وأهميته.

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