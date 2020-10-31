وكيل الثقافة ضيفا على النادي الثقافي بعد غد الثلاثاء في حوار بمناسبة العيد الوطني الـ50

مسقط ـ الوطن:

ضمن برنامجه للاحتفال بالعيد الوطني الخمسين، يستضيف النادي الثقافي سعادة السيّد سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، في لقاء حواري افتراضي عبر حسابات النادي في مواقع التواصل الاجتماعي بعد غد الثلاثاء في تمام الساعة 7 مساء. سيتناول اللقاء الذي سيديره الإعلامي راشد السعدي، عدّة قضايا حيويّة في المجال الثقافي العماني، وسيتحدّث سعادته عن رؤية وزارة الثقافة، والرياضة والشباب، في ضوء النهضة العمانيّة المتجدّدة، وخططها المستقبليّة للنهوض بهذه الثقافة، والحراك الثقافي، ودور الوزارة في تحفيز الشباب العماني للمشاركة الثقافيّة، والرسالة التي تطّلع بها الوزارة في توحيد المنابر الثقافية، والتنسيق بينها، ورفد المؤسسات وتمكينها، ودور الوزارة في تحفيز أندية الشباب الرياضية التي جزء من مكوّنها ثقافي، إلى جانب مناقشة قضايا أخرى تتّصل بالإصدارات، والمشاركات الخارجيّة، والمهرجانات التي تخطّط الوزارة لإقامتها في العام المقبل.

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