دينا الشربينى تتعرض لموقف غريب فى حفل عمرو دياب بالجونة.. شاهد

وظهرت دينا الشربينى فى الفيديو امام احدى المعجبات التى انهارت من البكاء فور رؤيتها وقامت دينا الشربينى بمسح دموعها.
وكشف المخرج هادى الباجورى عن سر انسحاب دينا الشربينى من فيلمه الجديد "قمر 14" المقرر أن يقوم بتصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال هادى الباجورى فى لقاء له ببرنامج "theinsiderar": "إن العمل كان فى البداية مع دينا الشربينى والتى تم الاتفاق معها على كل التفاصيل وعند لقائها بالمنتج أحمد السبكى اختلفا سويا على الأجر".
وأضاف هادى الباجورى قائلا: "كانت زوجتى ياسمين رئيس طلبت منى فى هذا التوقيت إذا لم تنفذ دينا الشربينى الفيلم فهى ترغب فى تنفيذه بدلا منها".
وأوضح هادى الباجورى قائلا: "ووافقت ياسمين رئيس دون خلاف بينها وبين دينا الشربينى خاصة أننا فى النهاية أصدقاء وتربطنا علاقة ود".
وفيلم "قمر 14" يتكون من خمس حكايات يضم عددا كبيرا من نجوم الفن منهم خالد النبوي وغادة عادل وياسمين رئيس وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وغيرهم، إنتاج أحمد السبكي وإخراج هادي الباجوري.
يذكر أن آخر أعمال دينا الشربينى مسلسل "لعبة النسيان" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته مصطفى فهمى.
وتنتظر دينا الشربينى عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والذى تشارك فى بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.
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