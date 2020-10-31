افتقدك كثيرا واشتقت إليك.. رانيا محمود ياسين تبكي والدها

شاركت رانيا محمود ياسين، جمهورها، بصورة جديدة لوالدها الراحل، من دولاب الذكريات، أثناء تكريم ابطال عمل مسلسل العصيان، والتى ظهر فيها مع صفوت الشريف وزير الإعلام آنذاك.

وكتبت رانيا محمود ياسين على الصورة التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "من ذكريات مسلسل العصيان وتكريم النجم الكبير محمود ياسين وابطال الجزء التاني رحمه الله عليك يا ابي كم افتقدك كثيرا واشتاقك اليك ????في جنات النعيم والفردوس الاعلي بإذن الله ????????????????????????????"

وغيب الموت الفنان محمود ياسين، يوم الأربعاء 14 اكتوبر، بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الادوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.