بشرى تنهار من البكاء لهذا السبب ..شاهد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مقطع فيديو جديدة من حفل خطوبة الفنانة بشرى على هامش ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وظهرت بشرى فى الفيديو وهي تنهار من البكاء بعد أن فاجأها خطيبها رجل الأعمال سالم هيكل وهو يجثو على ركبتيه ويقدم لها شبكتها وهي عبارة عن خاتم الماس.

وأقيمت أمس الجمعة ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان "الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

يعد الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.