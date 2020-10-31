على المرجيحة.. سهر الصايغ تشارك متابعيها صورا جديدة من الجونة

نشرت الفنانة سهر الصايغ، صورًا، من مشاركتها في فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت سهر الصايغ بفستان مقلم باللون الابيض والرمادي وهي تستمتع بوقتها "علي المرجيحة"، حيث نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

واقيم أمس الجمعة، ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

ويعد الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.