مايا دياب بإطلالة مثيرة للجدل رفقة كلبها.. شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورةً جديدةً لها. وظهرت مايا دياب با إطلالة جذابة برفقة كلبها، حيث بدت مايا في الصورة ترتدي بدي كت كتف وكتف مكشوف الصدر والبطن وشورت ليجن باللون الاسود، نالت إعجاب متابعيها. واعتمدت مايا علي المكياج الجذاب واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك، وتركت شعرها منسدلا علي ظهرها وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة. يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي. وشاركت في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي المرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.

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