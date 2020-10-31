إدوار يشارك جمهوره صورة من ذكريات طفولته

نشر الفنان إدوارد صورة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر ادوارد فى فترة طفولته، وكتب تعليقًا عليها "من صور المدرسة"، ولاقت الصورة إعجاب الكثيرين من محبيه وانهالت عليه التعليقات.



يذكر أن إدوارد شارك في موسم رمضان 2020، بمسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎



ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان ‏الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين ‏أشقائه ‏الـ6 ‏وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد ‏داش ‏و"رأفت" ‏أحمد فهيم