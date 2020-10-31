أطلقت فريق ميكسر.. زهرة رامي لأول مرة على مسرح النهر بالساقية

استقبلت ساقية عبدالمنعم الصاوى، لأول مرة، حفلا غنائيا منفردا، للفنانة زهرة رامى، مساء الجمعة 30 من أكتوبر، على مسرحها "النهر"، بحضور محبى زهرة، المغنية والإعلامية صاحبة الصوت المميز فى الراديو، التى اعتدنا عليه.

وشهد الحفل إطلاق فرقتها الموسيقية "ميكسر".

وكانت زهرة رامى، عضوا فى فريق "أيامنا الحلوة" ولكنها انفصلت مؤخرًا عن الفرقة، لتسلك طريقا فنيا جديدا خاصا بها وبفرقتها الجديدة.

مجموعة من الأغانى المنوعة والمميزة قدمتها زهرة بإسلوبها الأخاذ وكاريزمتها على المسرح اشتملت على أغانى بها تغنيها لأول مرة على المسرح وهى "الغنوة دى لينا، آلة الزمان، بطلت والتى قامت بتصويرها فيديو كليب ولاقت نجاح كبير على مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى أغانى قديمة أدتها بشكل معاصر مثل "بيانولا لسيد مكاوى، يا ليلى لفيروز، ماشية وساعتى مش مظبوطة، موشحى لما بدى يتثنى، عجبًا لغزال، إن مقدرتش تضحك لأحمد زكى، وختمت الحفل ب "إلى كل اللى بيحبونى" لإليسا.

أما عصر اليوم فاستضافت قاعة الحكمة عرض "الهلع – وين – المرعبين المصريين" للمخرجة زينب حافظ مؤسسة المسرح الذهبى و"الهلع- وين" وهو عرض ترفيهي تعليمي للأطفال مستوحى من التراث المصري عن الجمال و الحكمه في الأساطير المصرية وتحكى عن وحوش المصرية يتقابلون مع ولد و بنت للاحتفال بعيد ميلاد جدهم فيجد الاولاد برنامج سحري على هاتفهم المحمول يدلهم على كنز خفي و لكن في الطريق يقابلون بعض الصعاب بملاقاتهم وهم "امنا الغولة وأبو رجل مسلوخة والنداهة والمومياء والشبح والساحرة الشريرة والمراية الكاذبة" وعلى الأطفال أن يخوضوا جميع التحديات للعبور لاكتشاف طريقة ما للعبور من كل بوابه و هزيمة الوحوش و ساعدهم ذلك على فهم انسانيتهم عن طريق الرحلة.

وكعادة الساقية فى استقبال ندوات تثقيفية؛ استقبلت ندوة جديدة لأخصائى الطب النفسى أحمد أبو الوفا بعنوان "دليل المبتدئين لصنع مريض نفسى المنزل" والتى تطرقت لموضوع العنف الأسرى وتأثيره على مستقبل الأطفال، ويأتى موضوع هذا اللقاء كنتيجة للأحداث الجارية لجرائم العنف الأسرى وتأثيرها على الأطفال.