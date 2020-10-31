من تصريحات ياسمين صبري الى فستان ابنة رانيا يوسف ..أحداث أثارت الجدل في مهرجان الجونة

مواقف ولقطات متعددة أثارت اهتمام الجمهور ضمن فعاليات مهرجان السينمائي 2020 الذي أقيم على مدار 8 أيام متواصلة واختتم ليلة أمس، مواقف وصور ما يزال الجمهور يتناقلها ويُعلق عليها عبر السوشيال ميديا خاصة من ناحية إطلاق العديد من النجمات تصريحات مثيرة للجدل الى جانب إطلالات النجوم على السجادة الحمراء بملابس جريئة او غير لائقة بالمهرجان وغيرها من الأحداث التي نرصد لكم أبرزها.

تصريحات ياسمين صبري

النجمة المصرية ياسمين صبري التي خطفت الأضواء بإطلالتها الفاخرة هذا العام في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، نالت نصيبها من الإنتقادات والسخرية بسبب تصريحين لها على هامش فعاليات المهرجان احداها مع برنامج "mbc trending" حول "فيروس كورونا" حينا سئلت عن مخاوفها منه فقالت :"أنا مش ببقى مهووسة بالخوف وكده عادي أنا بستمر في حياتي، عادي جداً، بالنسبة للفيروس، ممكن يكون جالنا وراح لأنه بديهي أكيد هييجي للعالم كله، واللي ياخده ياخده واللي يكمل يكمل، والبقاء للأقوى" ما فتح عليها موجة انتقادات من الجمهور واصفين تصريحاتها بالمستهترة.

ياسمين صبري وقعت كذلك في خطأ فادح بعدما سألتها احدى المذيعات عن التفاتها إلى قضايا المرأة أم لا في أعمالها الدرامية، فردت: "لا مفيش قضية للمرأة" وهو ما اثار غضب النساء حينما نفت وجود قضايا للمرأة واعتبروا بأنها "غير مثقفة ومطلعة على قضايا المرأة" الا ان ياسمين أوضحت لاحقاً بأن كلامها تم تأويله بطريقة خاطئة.

نظرة ليلى علوي لياسمين صبري على السجادة الحمراء

تصدرت ليلى علوي علوي الترند بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها من افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت فيها وهي تنظر إلى الفنانة ياسمين صبري على الـ"ريد كاربت" بطريقة غريبة، ما جعل الجمهور يتفاعل مع الصورة بالعديد من التعليقات الساخرة.

تصريحات رانيا يوسف وجرأة فساتينها

رانيا يوسف بدورها تلقت موجة سخرية كبيرة بعد تصريحاتها عن كورونا على هامش حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وربطها بين محاربة هذ الفيروس ومحاربة الدينوصارات، فأطلق العديد من نشطاء السوشيال ميديا النكات والتعليقات الساخرة حول تصريحها.

وقالت: "أنا مبسوطة جدًا إنهم عملوا المهرجان، وشايفة إننا لازم نحارب أي ظرف، البني آدم اتخلق في الغابة كان بيحارب الديناصورات، إحنا مش هنحارب الكورونا؟، هنحاربها وهنتأقلم معاها حتى لو قعدت معانا شوية".

فستان ابنة رانيا يوسف يثير الجدل

الفنانة رانيا يوسف أثارت جدلاً واسعاً في ختام مهرجان الجونة بعد ظهورها مع ابنتها التي أعادت ارتداء فستانها الشهير المرتبط بعبارة "البطانة" والذي عرضها لانتقادات واسعة في السابق.

رانيا ارتدت بدور ها في أيام المهرجان أكثر من فستان جريء ومثير للجدل وردت على تساؤلات لميس الحديدي حول جرأة ملابسها قائلة:" اللي شايف لبسي جريء ميبصلوش".

نجوم تلقوا الإنتقادات على اطلالاتهم

العديد من نجوم مهرجان الجونة تلقوا الإنتقادات على إطلالتهن سواء لجرأتها او اعتبار الجمهور بأنها الإطلالة غير أنيقة وغير لائقة لحضور المهرجان، ونالت النصيب الأكبر من الانتقادات زوجة احمد السقا، الإعلامية مها الصغير، التي حضرت بملابس مثيرة للجدل مع زوجها حيث ارتدت فستاناً زهري اللون مع جاكيت طويلة وواسعة واعتبر الجمهور بأن ملابسها غير ملائمة لهذا الحفل، بينما ردت عليهم في اليوم التالي بتعليق جاء فيه :" "عندما يحكم عليك شخص ما، فإن الأمر لا يتعلق بك في الواقع. يتعلق الأمر بهم وبشعورهم بعدم الأمان والقيود والاحتياجات".

النجمة أصالة نصري ايضا أحدثت ضجة بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة وخاصة من ناحية تنسيق الشنطة الخضراء والحزام العريض المزخرف مع فستانها الأسود، كذلك نال الفنان اسلام ابراهيم التعليقات الساخرة من ملابسه الغريبة، وانضمت ايضا كندة علوش للقائمة بإرتدائها تايلور باللون الأزرق وشببها فيه البعض بأنها بدت كمديرة مدرسة.

الظهور الأول الإعلامي لإبنة نجلاء فتحي

ابنة نجلاء فتحي، ياسمين أبو النجا، تصدرت حديث الجمهور في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بصحبة زوجها المخرج خضر محمد خضر، وهو الظهور الأول لها على الأضواء، وعقد رواد السوشيال ميديا مقارنة جمالية بينها وبين والدتها النجمة الجميلة نجلاء فتحي وطال ذلك الإعلامية مي العيدان التي أدلت برأي مثير للجدل عبر حسابها على انستغرام، وقالت بأن الوالدة أجمل من ابنتها.

كما طالت الإنتقادات زوج ياسمين ابو النجا بعدما التقطت الكاميرات صورة لياسمين وهي تسير حافية القدمين بينما حمل زوجها خضر حذائها بسبب ألمها من الكعب العالي، فرأى البعض بأن تصرف زوجها هو للفت الأضواء نحوه.