روان بن حسين مهددة بالحبس بعد اتهامها بالاعتداء على طليقها في لندن

روان بن حسين تواجه خطر الاعتقال وذلك بعدما وجهت لها محكمة بريطانية تهمة الاعتداء على طليقها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف أثناء تواجدهما في العاصمة البريطانية لندن خلال شهر يونيو الماضي.

روان بن حسين مهددة بالسجن بعد اعتدائها على طليقها

روان بن حسين الفاشينيستا الكويتية باتت مهددة بالاعتقال وفقا لصحيفة "ديلي ميل البريطانية" والتي نشرت الخبر يوم الخميس 29 أكتوبر الجاري، وذلك بعدما وجه طليقها رجل الأعمال يوسف المقريف لها تهمة الاعتداء عليه وتحديدا في شهر يونيو الماضي أثناء تواجدهما في منطقة هايد بارك بلندن، مما تسبب في أضرار بملابس طليقها واعتبر ذلك اعتداء عليه، وكان من المقرر أن تمثل الفاشينيستا الكويتية أمام محكمة ابتدائية بلندن بتهمة الاعتداء بالضرب والإضرار الجنائي، لكن تم إعلام المحكمة بأنها غير قادرة على الحضور لأنها كانت تتواجد أمام محكمة الأسرة في دبي بالإمارات العربية المتحدة ، وقد صدرت مذكرة توقيف في حق روان بن حسين.

روان بن حسين تتجاهل تقارير محاكمتها

روان بن حسين لم تعلق حتى الآن على أي من الأخبار التي تم تداولها وصدور مذكرة لتوقيفها في لندن، حيث ظهرت خلال الساعات الماضية في فيديو على خاصية "الاستوري"عبر حسابها على "انستجرام" وهي تردد أغنية "بتونس بيك" للفنانة الراحلة وردة، في إشارة منها إلى عدم الاهتمام بالأخبار الخاصة بمحاكمتها بسبب طليقها، كما نشرت خلال الساعات الماضية فيديو لها مع أفراد أسرتها، وكانت الفاشينيستا الكويتية ظهرت في أكثر من صورة خلال الأيام الماضية في العاصمة البريطانية لندن، ولا يزال العديد من متابعيها في انتظار ردها على كافة التهم التي وجهت إليها.

انفصال روان بن حسين عن رجل الأعمال يوسف المقريف

روان بن حسين قد انفصلت عن رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف منذ شهور وقد أعلن كل منهما عن هذا الانفصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أثارت العديد من التصريحات المتبادلة بين الثنائي في وقت أكدت روان بن حسين أنها لم تخرج للنور حتى الآن صور وتقارير تثبت مدى سوء العلاقة بينها وبين والد ابنتها بيلا لونا، وهو ما اعتبره جمهورها بمثابة تهديد غير مباشر لزوجها السابق، كما شارك طليق روان بن حسين متابعيه عبر حسابه على "انستجرام"، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يستمع إلى أغنية "كدابين" للفنانة شيرين عبد الوهاب، وهو ما فسره الجمهور بأنه رد غير مباشر على القصة التي روتها روان، واتهامها له بخيانتها وعدم الإنفاق على ابنتهما، وكان محامي رجل الأعمال يوسف المقريف قد أكد في تصريحات سابقة له أن موكله هو من اتخذ قرار الطلاق وليس روان بن حسين، وذلك لأنه وجد أن العلاقة الزوجية بينهما لم يكتب لها النجاح.