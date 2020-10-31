وفاء عامر تشتكي من ابنها الشاب والأخير يكشف سبب رفضه الظهور في أعمالها الفنية..فيديو

وفاء عامر وابنها عمر فوزي التقى كل منهما مع الإعلامية لميس الحديدي على هامش التغطية الخاصة بحفل ختام مهرجان الجونة، وكشفت الفنانة المصرية عن رغبة ابنها في دخول عالم التمثيل ورفضه أن يشاركها في أي أعمال فنية خلال هذه الفترة.

وفاء عامر: "وجود ابني بجواري في المناسبات يشعرني بالأمان"

وفاء عامر ظهرت مع ابنها عمر فوزي على السجادة الحمراء في حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة، وكشفت اثناء لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي عن رفضه المشاركة في أي أعمال فنية، كما تحدثت عن سبب تواجده معها في حفل ختام المهرجان فقالت: "وجود ابني بجواري يشعرني بالأمان، ودائما أفضل أن يظل بجواري حتى في المنزل، ففي الماضي كنت أتدرب على بعض المشاهد في غرفتي ووفرت له مكان بها لكي يجلس أمامي دائما، واعتقد أنه تعلم شيء مهم هو أنه يجب أن يجتهد في عمله بشكل مستمر"، وفاء عامر تحدثت كذلك عن رفض ابنها المشاركة في أي أعمال فنية معها خلال هذه الفترة فقالت: "عمر رفض أدوار قدمتها له، من أجل أن يشارك معي في بعض أعمالي".

سبب رفض ابن وفاء عامر مشاركتها في أعمالها الفنية

عمر فوزي البالغ من العمر 18 عام ابن الفنانة وفاء عمر والمنتج محمد فوزي كشف سبب رفضه المشاركة في أعمال فنية مع والدته خلال هذه الفترة على الرغم أنه يرغب في دخول عالم التمثيل، حيث أكد أنه يريد استكمال دراسته في البداية ثم الانضمام لورش تمثيل، وأوضح كذلك عدم رغبته في دخول عالم الفن عن طريق والده أو والدته فقال: "أول مرة أحضر في مهرجان سينمائي مع والدتي وفاء عامر، ولا أشعر بأي ضيق بسبب عمل والدي ووالدتي في المجال الفني، بل بالعكس أنا سعيد بنجاحات كل منهما، ولدي رغبة في دخول الوسط الفني والمشاركة في أعمال فنية لكن ليس خلال هذه الفترة، فأنا لا أرغب في دخول الوسط عن طريق والدي أو والدتي بل أريد أن اجتهد في التدريب وورش التمثيل".

مسلسل "دوت الخليج" أحدث أعمال الفنانة وفاء عامر

وفاء عامر تحدثت كذلك عن أحدث أعمالها الفنية التي بدأت تصويرها خلال هذه الفترة فقالت: "بدأت تصوير مسلسل جديد أتمني أن ينال إعجاب الجميع ويحمل عنوان (دوت الخليج) من إخراج محمد النقلي، وتدور فكرة المسلسل حول قضايا الفتيات في سن معين، وعقوق الوالدين، ويقدم طرح للعديد من القضايا، ويشاركني في بطولة العمل كل من الفنانة منة فضالي، وآيتن عامر، التي تعتبر أخت عمر وخالته"، وكان آخر عمل شاركت فيه الفنانة وفاء عامر حكاية "بنات موسى"، التي عرضت ضمن حلقات مسلسل "إلا أنا".