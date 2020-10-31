تعرفوا الى أبرز الأحداث الفنية في شهر اكتوبر 2020 بينها وفاة محمود ياسين

شهر اكتوبر 2020 ضج بالعديد من الأحداث الفنية الصاخبة والتي أثار بعضها جدلاً واسعا على السوشيال ميديا، وجاءت الأحداث بين التصريحات المثيرة للجدل لنجمات مهرجان الجونة، وبين الولادات المفاجئة للنجمات اللواتي أخفين حملهن كالفنانة ميريام فارس والفنانة جومانة مراد، فيما تصدرت كذلك الاخبار العاطفية لكل من ديمة بياعة ونيللي كريم، بينما فجع الوسط الفني بخبر وفاة محمود ياسين في منتصف الشهر.

اختتام مهرجان الجونة السينمائي 2020

اختتم شهر اكتوبر 2020 بحدث فني صاخب حيث اسدل مساء امس الستار على مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة بعد فعاليات استمرت لحوالي 8 أيام، وأقيم المهرجان هذا العام بأوقات صعبة في ظل أزمة كورونا وحرص القائمين على مراعاة اجراءات السلامة، ولم تخلو فعاليات المهرجان من الكثير من الأحداث المفاجئة والتصرفات المثيرة للجدل وابرزها خطوبة الفنانة بشرى، اعلان نسرين طافش عن ارتباطها، كشف هبة السيسي عن حملها، بينما تصدرت كل من ياسمين صبري ورانيا يوسف الترند بسبب تصريحاتهما عن فيروس "كورونا"، كما نالت اطلالات النجمات الكثير من الإنتقادات لجرأة بعضها وغرابة بعضها الآخر، فيما كشف كل من أمينة خليل ونيكولا معوض عن اصابتهما وشفائهما من كورونا.

ياسمين صبري واستثمار وقتها في فترة كورونا

ياسمين صبري أثارت السخرية والجدل في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بسبب تصريحها على هامش المهرجان، عن زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وقالت إنها لا تريد أن تضيع وقتها وتستثمر وقتها دائماً، وهو ما فعلته في فترة كورونا والحظر الصحي، واستثمرت وقتها في الزواج من أحمد أبو هشيمة.

ميريام فارس ودنيا بطمة وجومانة مراد أمهات للمرة الثانية

الفنانة ميريام فارس فاجأت الجمهور بالإعلان عن انجابها مولودها الثاني وأطلقت عليه اسم دايف وذلك بعدما تكتمت عن فترة حملها، وقامت بنشر صورة ليد مولودها وهو يمسك بأصابعها وكتبت تاريخ ميلاده: "20 -10 2020"، معلّقة: "صحيح إنك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني".

\am PDT

دنيا بطمة أيضا أنجبت طفلتها الثانية من زوجها محمد الترك في شهر اكتوبر واطلقت عليها اسم "ليلى روز".

الممثلة السورية جمانة مراد فاجأت الجميع بالكشف عن انجابها لتوأمين وأطلقت عليهما اسمَي ديانا وعلي.

وفاة محمود ياسين بعد صراع مع المرض

الوسط الفني فجع في منتصف اكتوبر بوفاة توفي الفنان المصري الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض. ويعدّ محمود ياسين فتى الشاشة الأوّل وأحد عمالقة التمثيل المصري، إذ قدّم خلال مشواره الفني الطويل عدداً من الأعمال الفنية التي تعد علامات مسجلة.

أفراح النجوم بين الخطوبة وعقد القران

شهد شهر اكتوبر 2020 العديد من المناسبات السعيدة للنجوم فتم عقد قران الفنان أحمد صالح والفنانة هنادي مهنا بحضور الأصدقاء وبعض الفنانين بينهم الفنان تامر حسني، بدورها أعلنت المطربة رنا سماحة خطوبتها على الملحن سامر أبو طالب ، كما اعلن الفنان المصري، ونجم الموسم الأول من برنامج «ستار أكاديمي»، محمد عطية، خطوبته من الإعلامية المصرية ميرنا الهلباوي.

حقيقة طلاق ديما بياعة

النجمة السورية ديمة بياعة اثارت ضجة بعد الأخبار المتداولة حول انفصالها عن زوجها بعد تغريدة لها مثيرة للجدل وحذفها لكافة صورهما معًا من حسابها على انستجرام، لتطل بعد أسابيع وتنشر مقطع فيديو يجمعها بزوجها أحمد الحلو حيث بدا بأنهما عادا الى بعض وتصالحا.

انفصال نيللي كريم عن خطيبها

الفنانة المصرية نيللي كريم تصدرت قائمة البحث في "غوغل"، بعد عرض حلقتها في برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلاني، بسبب ظهورها في إعلان وهي تبكي، وكشفها بشكل غير مباشر عن انفصالها عن خطيبها عمر إسلام مؤكدة بأنها ستعيش لنفسها فقط.