بـ روب أبيض.. شاهد | عزة مجاهد ابنة فيفي عبده بإطلالة ساحرة على البحر

نشرت الفنانة عزة مجاهد ابنة النجمة فيفي عبده، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهرت عزة مجاهد علي البحر بإطلالة مثيرة ترتدي فيها روب أنيق باللون الأبيض، وشعر مبلول، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.
يذكر أن آخر أعمال عزة مجاهد هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته فيفي عبده، وحورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.
العمل من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.
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