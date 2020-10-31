أول تعليق من سمية الخشاب بعد إعلان مشاركتها محمد رمضان في مسلسل موسى

نشرت الفنانة سمية الخشاب تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" بشان مشاركتها فى مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان والمقرر ان يعرض فى رمضان 2021.

وقالت سمية : "سعيده جدا جمهوري الحبيب اني حكون معاكم في رمضان 2021 ومتفائله جدا بـ(موسي ) اخراج محمد سلامه وتاليف ناصر عبد الرحمن ومشاركتي مع النجم محمد رمضان #ثقه_في_الله_نجاح دعواتكم لنا بالتوفيق وربنا يكرمنا جميعا ونقدر نسعدكم يا احلي واجدع جمهور في العالم".

واحتفل النجم محمد رمضان، بتخطى أغنيته "يا حبيبى" مع النجم الفرنسى العالمى ميتر جيمس، حاجز الـ 40 مليون مشاهدة على يوتيوب، منذ طرحها يوم 6 سبتمبر الماضى، وقال رمضان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "يا حبيبى.. 40 مليون مشاهدة.. الحمد لله".

ويشارك مع محمد رمضان في غناء الكليب؛ المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.

وتقول كلمات الأغنية "هقولك كلمة واحدة أبرك من كلام كتير .. مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".

على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.

يُذكر أن أحدث أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.