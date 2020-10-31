مالمو للسينما العربية يفتح باب تسجيل الأفلام لدورته الحادية عشرة

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن فتح باب التسجيل لأصحاب الأفلام الراغبين بالمشاركة في برامج الدورة الحادية عشر للمهرجان، التي ستعقد في مدينة مالمو بالسويد في الفترة ما بين 2-7 أبريل 2021.
وتنقسم مسابقات الدورة الحادية عشر للمهرجان إلى مسابقتين: مسابقة الأفلام الطويلة الروائية والوثائقية، ومسابقة الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية.
وسيضم المهرجان بالتوازي مع فعاليات المسابقة الرسمية برامج خاصة (ليالي عربية، عروض المدارس، فيلمي الافتتاح والختام، بالإضافة إلى برامج متميزة عديدة)، ندوات، ولقاءات بين أبرز محترفي صناعة السينما في المنطقتين العربية والاسكندنافية، وذلك خلال فعاليات أيام مالمو لصناعة السينما، والتي تنعقد بالتوازي مع المهرجان في الفترة من 3 وحتى 6 أبريل2021.
وعلى مدار عشر دورات سابقة تمكن مهرجان مالمو للسينما العربية من إثبات مكانته باعتباره منصة ثقافية كبرى وجسرًا للتواصل بين الفنانين من العالم العربي ودول الشمال، وفي الدورة الحادية عشرة التي تقام لأول مرة في فصل الربيع، سنواصل بذل قصارى جهدنا كي يحقق المهرجان مزيدًا من النجاحات في تحقيق تلك الأهداف". هذا ما صرح به المخرج محمد قبلاوي، مؤسس ورئيس مهرجان مالمو للسينما العربية.
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