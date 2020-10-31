صلاح عبد الله يعلق على رحيل أحمد فتحى ولقطة مؤمن زكريا

نشر الفنان صلاح عبد الله، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشأن لقطة اللاعب احمد فتحى والذى شارك فى اخر مباراة له مع النادى الاهلى قبل انتقاله الى نادى بيراميدز وكذلك لقطة اللاعب مؤمن زكريا.

وقال صلاح عبد الله : "لقطات الإحتفال والتكريم لـ أحمد فتحي رائعة ومؤثرة والأروع والأكثر تأثيرًا لقطة إستناد مؤمن زكريا بذراعيه على كتفي زوجته لينزل الملعب ليشارك في تسليم الدرع لزملائه .. زملكاوى".