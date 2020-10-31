هاني شاكر: حبس حمو بيكا دليل على مكانة وهيبة نقابة الموسيقيين

أكد الفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أن الحكم الصادر اليوم من محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا" بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه؛ لاتهامه بسب وقذف نقابة المهن الموسيقية، هو انتصار للنقابة ومجلسها وكل العاملين بالنقابة والشئون القانونية وكل أعضاء الجمعية العمومية.

وقال شاكر فى بيان اصدرته نقابة المهن الموسيقية : إن الحكم جاء بعدما تابعت الشئون القانونية فى نقابة الموسيقيين ما قام به "حمو بيكا"، حينما سب النقابة والعاملين بها، وهدد بحرق النقابة، وقامت بتحريك دعوى قضائية ضده، بعدما أهان النقابة، واتهم أعضائها بأنهم مرتشين، وهدد بحرق النقابة وضرب الأعضاء، مشددًا على أن الحكم دليل على مكانة وهيبة النقابة.