11 نوفمبر بداية العرض.. طرح برومو فيلم عفريت ترانزيت للنجم بيومي فؤاد

نشرت شركة "سينرجي" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك الإعلان التشويقي للفيلم الكوميدي "عفريت ترانزيت".

ويبدأ عرض الفيلم في جميع دور العرض السينمائي بتاريخ 11 نوفمبر.

تظهر في الإعلان مجموعة من أبطال الفيلم ونجوم الكوميديا تضم بيومي فؤاد، ومحمد عبد الرحمن، ومحمود الليثي، ومحمد ثروت، وشيكو، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر، وأحمد فتحي، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فهمي، وسامي مغاوري، وحمدي الميرغني.

الفيلم من إنتاج تامر مرسي، وتأليف أحمد عامر، وعمر سامي، وتامر عبد الحميد، وإخراج ياسر هويدي.