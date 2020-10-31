نشرت شركة "سينرجي" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك الإعلان التشويقي للفيلم الكوميدي "عفريت ترانزيت".
ويبدأ عرض الفيلم في جميع دور العرض السينمائي بتاريخ 11 نوفمبر.
تظهر في الإعلان مجموعة من أبطال الفيلم ونجوم الكوميديا تضم بيومي فؤاد، ومحمد عبد الرحمن، ومحمود الليثي، ومحمد ثروت، وشيكو، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر، وأحمد فتحي، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فهمي، وسامي مغاوري، وحمدي الميرغني.
الفيلم من إنتاج تامر مرسي، وتأليف أحمد عامر، وعمر سامي، وتامر عبد الحميد، وإخراج ياسر هويدي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 11 نوفمبر بداية العرض.. طرح برومو فيلم عفريت ترانزيت للنجم بيومي فؤاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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