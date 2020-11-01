تحديات تواجه مهرجان الإسكندرية السينمائي فى دورة عزت العلايلي

وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، إقامة حفلى افتتاح وختام الدورة الـ36 المزمع إقامتها فى الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل بمسرح الرومانى، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى يتم تفادى الموجة الثانية من فيروس كورونا المنتشر ولا يصاب أحد بمكروه. وقال الأمير أباظة، رئيس المهرجان إن الدورة المقبلة سيتم إجراؤها تحت معايير محددة بإشراف وزارة الصحة والتى تعاونت كثيرا مع المهرجان، كما سيتم تعقيم المسرح جيدا، وأماكن العروض، وسيتم إلزام الحضور بالدخول بالماسكات، مع التباعد الاجتماعى، فالمسرح يسع 1000 مقعد ولكن تم تحديد 300 مقعد فقط للحضور منعا للتكدسات.

وأوضح أباظة أن الحفلين من إخراج المخرج المسرحى السكندرى محمد مرسى، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف ووزير السياحة والآثار خالد العنانى وعدد من الفنانين.

تحديات قوية يواجهها مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ 36 والتى من المقرر أن تقام فى الفترة من 7 الى 12 نوفمبر المقبل وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حيث القت بظلالها على المهرجان وتحديدا الميزاينة الخاصة به حيث قلت النصف تقريبا.

كما كشفت إدارة المهرجان عن بوستر الدور الـ٣٦ المزمع إقامتها في الفترة من ٧ إلى ١٢ نوفمبر المقبل.

وجاء البوستر يحمل صورة "هيباتيا" كأحد رموز مدينة الإسكندرية يحيط بها شريط سينمائي ممثلًا لدور السينما والفن في نقل الثقافة والتنوير ومواجهة ونبذ العنف والتطرف بكل أشكاله، وهو من تصميم الفنانة والكاتبة رشا عبد العزيز.

ويمثل بوستر المهرجان بورتريه للفيلسوف "هيباتيا السكندرية" وهي المرأة التي عاشت في عروس البحر المتوسط والعاصمة الرومانية الإسكندرية، حيث تعد أول امرأة في التاريخ يلمع اسمها كعالمة رياضيات، كما لمعت في تدريس الفلسفة وعلم الفلك وتعد "هيباتيا" إحدى ضحايا التطرف الديني في ذلك الوقت، حيث قتلت على يد حشد من الغوغاء المتطرفين عام 415م بعد اتهامها بممارسة السحر والإلحاد والتسبب في اضطرابات دينية.

يشار إلى أن الدورة 36 تحمل اسم الفنان عزت العلايلى، كما سيتم تكريم الفنان صلاح عبد الله، والمخرجة إيناس الدغيدى، والفنانة رغدة والمخرج ومدير التصوير محسن أحمد.