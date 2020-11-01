هكذا احتفل النجوم بـ"الهالوين"..وصور مرعبة لنانسي عجرم مع بناتها!

شارك عدد من النجوم العرب في احتفالات يوم "الهالويين" أو يوم الهلع، ونشروا صوراً لإطلالاتهم المرعبة في هذا اليوم وأبرزهم كارول سماحة وميس حمدان ونانسي عجرم وبناتها.

جلسة تصوير مخيفة لميس حمدان في "الهالويين"

واحتفلت ميس حمدان بيوم الهالويين بطريقة مميزة بسبب تزامنه مع عيد ميلادها، وخضعت لجلسة تصوير خاصة في هذه المناسبة، ونشرت فيديو منها على انستقرام وعلقت:" عيد ميلادي نفس يوم الهلع اللي هو الهالوين ...كل سنة وأنا طيبة و ان شاء الله سنة حلوة و سعيدة عليه و احقق فيها كل احلامي على الصعيد الشخصي و المهني و اكون دائما حبيبتكًو وعند حسن ظن الناس اللي بتحبني ...حبيت احتفل بعيد ميلادي على طريقتي الخاصة".

وتابعت في تعليقها على جلسة تصويرها بمناسبة الهالويين وعيد ميلادها:" كل الناس في عيد ميلادها بتحط صور مبهجة بس انا السنة دي قررت احط صور مرعبة تتماشى مع احتفالات الهالويين".

أسما شريف منير تحتفل بالهالويين مع زوجها وابنتها

واحتفلت أسما شريف منير بالهالويين أيضاً بطريقة مميزة، وتنكرت في إطلالة مخيفة برفقة زوجها الممثل محمود حجازي وابنتها، ونشرت عدة صور لهم على انستقرام والتي ظهر بها زوجها أيضاً مرتدياً القناع الشهير من مسلسل "لاكاسا دي بابل"، وعلقت على الصور قائلة:"من عائلتنا المرعبة إليكم.. هالويين سعيد"، وحازت الصور على تفاعل كبير بسبب طرافتهم.

نانسي عجرم بمكياج مرعب مع بناتها

وخطفت الفنانة نانسي عجرم الأنظار بصورها مع ابنتيها ميلا وإيلا أثناء احتفالهن بالهالويين، ولجأت مع بناتها إلى المكياج المرعب للاحتفال بهذه المناسبة، وحازت صورهم على تفاعل كبير أيضاً من الجمهور بسبب طرافتهم واحتفالهم المميز بهذه المناسبة، بالإضافة إلى المكياج المرعب الذي ظهرن به في الصور.

كارول سماحة وظافر العابدين النجوم يحتفلون بالهالويين

واحتفل عدد من النجوم أيضاً بالهالويين بطريقة مميزة ومنهم الفنانة كارول سماحة والتي نشرت صورة لها ظهرت بها بملامح وشكل مرعب، وغيرت من ملامحها بالفوتوشوب لتحتفل بهذه المناسبة، واحتفل ظافر العابدين بصورة مرعبة من فيلمه الجديد "خط دم" مع نيللي كريم، والذي تدور قصته في إطار مرعب، واحتفل عدد من النجوم حول العالم بهذه المناسبة أيضاً وشاركوا الجمهور بصورهم المخيفة ومنهم كيم كارديشيان وعائلتها وديفيد بيكهام وابنته ودوا ليبا وغيرهم.