رباب كنعان نجمة مسلسل "يوميات جميل وهناء" تعلن اعتزالها

رباب كنعان إحدى نجمات سوريا التي نالت شهرة واسعة مع بداية عرض مسلسل "يوميات جميل وهناء" لكل من الفنان أيمن زيدان، ونورمان أسعد، صدمت العديد من محبيها مساء اليوم بعدما كشفت عن قرار اعتزالها الفن والابتعاد عن الأضواء.

رباب كنعان تعلن اعتزالها التمثيل

رباب كنعان أعلنت عبر حسابها على "فيس بوك" اعتزالها التمثيل بشكل نهائي وذلك في رسالة قصيرة لم تكشف الفنانة السورية من خلالها عن أي تفاصيل أو أسباب لهذا القرار الذي فاجئت به العديد من محبيها، وكذلك زملائها في الوسط الفني بسوريا، حيث اكتفت رباب كنعان بإعلان اعتزلها فكتبت: "عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي"، وقد تسبب خبر اعتزال الفنانة في ردود فعل واسعة من قبل العديد من محبيها.

الفنانة وفاء موصللي تفشل في التواصل مع رباب كنعان

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وفاء موصللي، الفنانة السورية، سعت للتواصل مع زميلتها الفنانة رباب كنعان من أجل معرفة كواليس قرارها لكنها فشلت في الاتصال بها بسبب غلق رباب كنعان لهاتفها، فكتبت وفاء موصللي تعليقا قالت فيه: "يسعد أوقاتك يا قلبي عم اتصل فيكي وخطك مغلق وواتس اب مافي عالى الخط، وبعتلك رسالة عادية وما استلمتيها شو القضة ربوشة الغالية"، بينما علق العديد من متابعي الفنانة الذي رفض العديد منهم قرار الاعتزال، لكنهم أكدو كذلك على عدم حصول الفنانة السورية على الأدوار التي تناسب موهبتها الكبيرة والتي اثبتتها في العديد من الأعمال الدرامية التي قدمتها منذ أول ظهور لها.

أهم أعمال الفنانة السورية رباب كنعان

رباب كنعان من مواليد عام 1971، وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية وانضمت لنقابة الفنانين في سوريا عام 1993، وبدأت مسيرتها الفنية مع بداية عام 1995 وذلك عند مشاركتها في مسلسل "الخطوات الصعبة" والذي يعتبر من أوائل الأعمال التي قدمتها للدراما السورية والعربية لتقدم بعد ذلك مجموعة من الأعمال الدرامية المهمة من أبرزها المسلسل الشهير "يوميات جميل وهناء" الذي عرض لأول مرة في عام 1997 وقدمت شخصية "وردة" وهي من الشخصيات التي اشتهرت بها الفنانة السورية، وقد عادت لتقديمها في الجزء الثاني من المسلسل والذي حمل عنوان " ألو جميل ألو هناء" وعرض في عام 2001.

رباب كنعان شاركت كذلك خلال السنوات الماضية في أكثر من عمل درامي مهم منها مسلسل " أثر الفراشة"، الذي عرض في عام 2019، وهو من بطولة كل من سمر سامي، وعبدالهادي الصباغ، ونورا رحال، وكان آخر عمل قدمته مسرحية " أدرينالين" حيث شاركت فيها كمساعد مخرج وقد عرض العمل خلال شهر أغسطس وسبتمبر الماضي.