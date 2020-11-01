"تصرف صادم من رزان مغربي ومعجبة تبكي فرحاً لرؤية دينا الشربيني"..لقطات اللحظات الأخيرة لمهرجان الجونة

رزان مغربي أثارت الجدل في حفل ختام مهرجان الجونة، والذي شهد حفل ختامه عدة لقطات مثيرة للجدل ومن بينها ظهور دينا الشربيني الأول بالمهرجان في حفل عمرو دياب وتداول موقف مميز لها مع إحدى معجباتها.

رزان مغربي تثير الانتقادات في مهرجان الجونة

وأثارت الإعلامية رزان مغربي الانتقادات في حفل ختام مهرجان الجونة بسبب تصرف صادم لها على السجادة الحمراء، وتداول الجمهور فيديو لها أثناء التقاط أحد العاملين في المهرجان لصورة معها، وفاجأته رزان مغربي بخلعها الكمامة على وجهه أثناء التقاط الصورة، قبل ان تضعها له مجدداً وتقبله، وهو اعتبره الجمهور موقفاً صادماً منها.

وتلقت رزان مغربي هجوم كبير بسبب تصرفها على السجادة الحمراء، واتهمها الجمهور بعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا والاستهتار بها أمام الكاميرات، بالإضافة إلى تصرفها الصادم بنزعها كمامة العامل وإحراجه أمام الجميع.

دينا الشربيني تواسي معجبة بكت بسبب رؤيتها

ومن المواقف المثيرة أيضاً في حفل ختام مهرجان الجونة، تأثر فتاة عند رؤيتها لدنيا الشربيني في حفل عمرو دياب، وواستها دينا الشربني وحاولت تهدئتها ومسح دموعها، وهو الموقف الذي لاقى تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل بسبب اعجاب الجمهور بتصرف دينا الشربيني، والتي غابت عن فعاليات مهرجان الجونة منذ بدايتها قبل ظهورها على الهامش في حفل عمرو دياب، والذي أقيم أيضاً بعد حفل ختام مهرجان الجونة.

خطوبة بشرى ولوك عمرو دياب الجديد أبرز لقطات ختام الجونة

وشهدت اللحظات الأخيرة من مهرجان الجونة أيضاً عدة لقطات مثيرة للجدل، وأبرزها إعلان الفنانة بشرى خطوبتها على سالم هيكل، وظهرت بشرى في فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تبكي بعد مفاجأة خطيبها لها في ختام مهرجان الجونة بطلبه يدها أمام زملائها في المهرجان.

وكذلك عاد عمرو دياب إلى مهرجان الجونة بعد حفله العام الماضي في الافتتاح، وخطف الأنظار في اللحظات الأخيرة من المهرجان هذا العام، خاصة بعد ظهوره بإطلالة جديدة بشعر أشقر، وهو ما أثار الانقسام بين جمهوره ما بين معجب وساخر من اللوك الجديد.