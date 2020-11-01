عيد ميلاد محسن محي الدين .. اشتهر بالأدوار الأرستقراطية وتزوج نسرين بوصية أبيه

يحتفل الفنان محسن محيى الدين اليوم بعيد ميلاده الـ 61، وقدم خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.

ارتبط اسمه دائمًا بأدوار الشاب الوسيم المدلل، حيث ساهمت ملامحه الهادئة على حصره في الأدوار الأرستقراطية.. الفنان محسن محي الدين أو الفتى المدلل كما أطلق عليه جمهوره في حقبة الثمانينيات.

ولد محسن محي الدين في محافظة القاهرة في الأول من شهر نوفمبر من العام 1959.