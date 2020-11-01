محمد رمضان يقود سيارته الجديدة .. فيديو

نشر محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان فيديو جديد عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر فى الفيديو محمد رمضان وهو يقود سيارته الجديدة ويستمع إلى القرآن.

وكتب معلقا على الفيديو:" مبروك أخى العزيز".

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كانت آخر أعمال محمد رمضان كليب يا حبيبي مع المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.

على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.

يُذكر أن أحدث أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى