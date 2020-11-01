عاصي الحلاني: ابني عاشق لمصر بالوراثة

كشف عاصي الحلاني عن حقيقة مشاركة ابنه الوليد في الدورة ٢٩ من مهرجان الموسيقي العربية الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى ١٠ من نفس الشهر.

وقال عاصي الحلاني لـ "دوت الخليج": الوليد ابني وصديقي وحبيبي ويحرص دائما على مرافقتي خاصة في رحلاتي لمصر وهو عاشق لمصر بالوراثة واذا كان هناك مجال لمشاركتي الغناء اكيد شئ يسعدني جدا".

وتشارك 5 دول عربية في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، هى: مصر ، لبنان ، الاردن ، العراق ، تونس.

وتضم الفعاليات 28 حفلا غنائيا وموسيقيا تحتضنها 6 من مسارح الاوبرا هى النافورة ( 10 حفلات ) - معهد الموسيقى العربية ( 3 حفلات ) - الجمهورية ( 4 حفلات ) بالقاهرة ، الى جانب اوبرا الاسكندرية ( 7 حفلات ) واوبرا دمنهور( 4 حفلات ) ، كما تقام فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير.