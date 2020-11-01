فيديو أصالة تتحدث عن معاناتها النفسية بعد الطلاق:"الخيانة شيء بشع وألمها قاتل"

أصالة كشفت عن كواليس فترة ما بعد طلاقها ومعاناتها النفسية في تلك المرحلة خلال حلقتها في برنامج "قعدة رجالة"، وتحدثت عن معاناتها بعد تعرضها للخيانة.

أصالة تكشف عن ما تغير بها بعد الطلاق

وتحدثت أصالة في برنامج "قعدة رجالة" عن ما تغير بها بعد الطلاق، وقالت إنها الآن أصبحت أفضل كإنسانة عن الفترة الماضية، والتي كانت صعبة عليها، وقالت إن ما تغير بها هو إنها أصبحت متحكمة أكثر في نفسها وشكلها وطبيعتها، بالإضافة إلى استطاعتها الحديث بهدوء، وأشارت إلى انها أصبحت تحب نفسها أكثر بدون رتوش وإضافات.

وقالت أصالة إنها في تلك الفترة احتاجت للعلاج النفسي والاستشارة، وأصبح لديها طبيبين في ذلك الأمر، لأنها تهتم كثيراً بإصلاح نفسها ولأنها تخشى أن يكون ذلك الشرخ الذي سببه لها الطلاق أثر عليها نفسياً، ولأنها بالفعل لم تكن سليمة نفسياً في تلك المرحلة وخسرت أشياء كثيرة جميلة بها، وكانت تعيش بشخصيتين واحدة قوية وواحدة مهشمة.

أصالة تتحدث عن معاناتها مع الخيانة

وانتقلت أصالة للحديث عن صدمة الخيانة التي تعرضت لها، وقالت إن ألم الخيانة يشبه عملية ولادة 20 طفل في وقت واحد، ووصفت ألم الخيانة بالبشع والحقير والقاتل، وأضافت إنها لا تعرف كيف يشعر الرجال بألم الخيانة لأنها لم تعش تجاربهم ولكنها تقيس على نفسها فقط، وقالت إنها 90% من معارفها كانت حالات الخيانة من جانب الرجال وليس السيدات، مشيرة إلى انها تتمنى أن يكون الطرف الآخر صريحاً بإنهاء الزواج أفضل من الخيانة.

وأثارت تصريحات أصالة تفاعل بين جمهورها على مواقع التواصل لكونها المرة الأولى التي تتحدث عن تفاصيل المرحلة التي تلت طلاقها من المخرج طارق العريان، بالإضافة إلى حديثها بشكل مباشر عن تعرضها للخيانة وكشفها عن معاناتها بسببها.

أصالة في مهرجان الجونة وتعود للحفلات

وشاركت أصالة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وأعلنت استعدادها للعودة للحفلات هذا العام، من خلال حفل جديد في القاهرة في 20 نوفمبر الجاري بمسرح المنارة، وذلك بعدما شهد العام الحالي إطلاق ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم".