فيديو تيم حسن يحتفل بعرض الحلقة الأولى من مسلسله "الهيبة- الرد"

تيم حسن احتفل اليوم بانطلاق عرض مسلسله "الهيبة- الرد"، والذي عرض الحلقة الأولى منه على تطبيق "شاهد" قبل عرض الحلقة تلفزيونياً اليوم.

أحداث مشوقة في الحلقة الأولى من مسلسل "الهيبة- الرد"

واحتفل صناع مسلسل "الهيبة" بعرض الحلقة الأولى من الجزء الرابع بعنوان "الهيبة- الرد"، اليوم عبر تطبيق "شاهد"، وتفاعل الجمهور مع الحلقة الأولى والتي شهدت أحداث مشوقة ومثيرة منذ اللحظات الأولى، والتي تشهد بداية عودة شخصية "جبل" من جديد، وظهر في عدة لقطات مشوقة في الحلقة الأولى، وتصدر المسلسل موقف تويتر بعد دقائق من عرض الحلقة الأولى.

تيم حسن يحتفل بعرض مسلسل "الهيبة- الرد"

ونشر تيم حسن عدة فيديوهات تشويقية للجمهور بالتزامن مع عرض الحلقة الأولى اليوم من "الهيبة- الرد"، والتي ظهر بها أبطال العمل وهم يتحدثون بلسان شخصياتهم في المسلسل، وروج للحلقة الأولى قائلاً:" الليلة على شاهد VIP.. الحلقة الأولى"، وتلقى تيم حسن التهاني من زملائه النجوم على عرض المسلسل، وكذلك من زوجته وفاء الكيلاني والتي غردت قائلة:"وسع للكبير..الهيبة بكرة..كل التوفيق لتيم حسن ولكل فريق العمل".

تفاصيل عرض مسلسل "الهيبة- الرد"

وعرضت الحلقة الأولى من مسلسل "الهيبة- الرد" على تطبيق شاهد، قبل العرض التلفزيوني للمسلسل والمقرر أن يعرض على عدة شاشات في وقت واحد ومنها قناة mbc4 وmtv lebanon وArt ورؤيا والسومرية وغيرها، وتعتبر تلك المرة الأولى التي يعرض بها مسلسل "الهيبة" في خارج موسم رمضان، بعد تأجيل الجزء الرابع من موسم رمضان الأخير بسبب أزمة فيروس كورونا، وتقرر عرضه في شهر نوفمبر الجاري، ويشارك في بطولته بجانب تيم حسن كل من ديمة قندلفت وعادل كرم ومن إخراج سامر البرقاوي وتأليف ورشة عمل يُشرف عليها الكاتب فؤاد حميرة.

ويذكر ان المنتج صادق الصباح قد أعلن مؤخراً عن استعدادهم لتصوير جزء خامس من مسلسل "الهيبة"، وذلك لاستكمال الأحداث التي لن تنتهي في جزء "الهيبة-الرد"، بالإضافة إلى اتفاقه مع تيم حسن على تقديم فيلم سينمائي يلخص قصة وأحداث مسلسل "الهيبة" منذ بدايته، ولكنه لم يستقر على تفاصيل الفيلم حتى الآن.