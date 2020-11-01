في ذكرى ميلاد وديع الصافي .. صاحب المدرسة الصافية وعبد الوهاب تنبأ بموهبته

تحل اليوم، ذكرى ميلاد المطرب وديع الصافي صاحب الألقاب العديدة، منها "صوت الجبل" و"مطرب الأرز"، "عملاق لبنان"، ويعتبر وديع الصافي أحد أيقونات الغناء في الوطن العربي، والذي لعب دورا رائدا في ترسيخ قواعد الغناء اللبناني وفنه، وفي نشر الأغنية اللبنانية، حتى أصبح مدرسةً في الغناء والتلحين.

في عام 1944 أجتمع وديع الصافي مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب حين سافر إلى مصر، وقال عنه الأخير عندما سمعه يغنى أوائل الخمسينايت: "من غير المعقول أن يملك أحد هذا الصوت".

ولُقب وديع ايضا بصاحب الحنجرة الذهبية، وقِيل عنه في مصر أنّه مبتكر "المدرسة الصافية" (نسبة إلى إسمه) في الأغنية الشرقية.

توفي وديع الصافي في أحد مستشفيات لبنان بعد صراع طويل مع المرض في 11 أكتوبر 2013 عن عمر يناهز 92 عامًا.

وديع الصافي مطرب وملحن لبناني يعتبر من عمالقة الطرب في لبنان والعالم العربي، كان له الدور الرائد بترسيخ قواعد الغناء اللبناني وفنه وفي نشر الأغنية اللبنانية في أكثر من بلد، وأصبح مدرسة في الغناء والتلحين، ليس في لبنان فقط، بل في العالم العربي أيضًا.

غنّى وديع الصافي للعديد من الملحنين، منهم الأخوان رحباني وزكي ناصيف وفيلمون وهبي وعفيف رضوان، ومحمد عبدالوهاب وفريد الأطرش ورياض البندك وقد كرّمه أكثر من بلد ومؤسسة وجمعية وحمل أكثر من وسام استحقاق إلى أن توفي في أحد مستشفيات لبنان بعد صراع طويل مع المرض في 11 أكتوبر 2013 عن عمر يناهز 92 عامًا.