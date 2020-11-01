كشفت الفنانة "بشرى" تفاصيل جديدة حول كواليس خطوبتها وذلك على هامش مهرجان الجونة، حيث أكدت أنها فوجئت عندما قام بعض الأشخاص بجذبها إلى أحد الأماكن، بعدها اصطحبها الفنان خالد الصاوي إلى لحظة المفاجأة وطلب خطيبها يدها أمام الجميع.

وتابعت "بشرى" في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن الشخص الذى تقدم لخطبتها هو عشرة عمر وبينهما صداقة حميمة منذ الصغر وأبنائها يحبونه بشكل كبير. يذكر أن الفنانة بشرى، احتفلت بخطبتها على رجل الأعمال سالم هيكل، مدير عام إحدى شركات السيارات، وذلك على السجادة الحمراء؛ بعد انتهاء فعاليات الحفل الختامي للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي. وتألقت بشرى، في الحفل الختامي مُرتدية فستانا طويلا وبسيطا باللون الأسود اللامع ليكشف عن رشاقتها وأناقتها، ويتميز بتفصيلة جذابة ومكشوفة. واختتمت فعاليات الحفل الختامي للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، مساء الجمعة 30 أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، وصناع الأعمال المشاركة في فعاليات هذه الدورة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشرى: خطوبتى بمهرجان الجونة كانت غير متوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.