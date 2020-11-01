إنجي المقدم وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد ينضمون لـ الاختيار2

وقع كل من الفنانين إنجي المقدم وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد، على الانضمام للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، والذي يشارك في بطولته النجوم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وهادي الجيار.
ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة.
ويستعرض مسلسل الاختيار بطولات القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب، وكان الجزء الأول من المسلسل قد قدم قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي والخائن هشام عشماوي الذي باع وطنه ليقف في صف الباطل.
وشارك في بطولة الجزء الأول أمير كرارة، وأحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، مها نصار، إلى جانب كوكبة من ضيوف الشرف بينهم أحمد السقا، اَسر ياسين، محمد إمام، محمد رجب، عمرو سعد، وكتب له السيناريو باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.
ويتولى كتابة الجزء الثاني من المسلسل السيناريست هاني سرحان، الذي كتب مسلسل "الفتوة" رمضان الماضي، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي.
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