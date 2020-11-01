بعد إصابته بجلطة في المخ .. معلومات عن الفنان مجدي عبيد

أصيب الفنان مجدي عبيد بـ جلطة في المخ منذ ساعات ونقل على إثرها إلى المستشفى.

مجدي عبيد هو ممثل ومخرج مسرحي مصري شارك في العديد من الأعمال الفنية مثل مسلسل “حديث الصباح والمساء”، وكانت آخر مشاركاته كممثل في مسلسل “أفراح القبة”، كما أخرج العديد من المسرحيات الناجحة ومن بينها “جحا وبقرة السلطان” عام 1986.

وقدم عبر رحلة طويلة امتدت لأكثر من ربع قرن مع مسرح الثقافة الجماهيرية، عددًا غزيرًا من العروض المسرحية بدأها سنة 1986م مع فرقة ببا المسرحية بعرض (جحا وبقرة السلطان)، وكان أحدثها زمانيًا مع فرقة الغربية القومية بعرض (قوم يا مصري) في 2011م. وما بين هذين العرضين كان عطاء (مجدي عبيد) الفني لمسرح الثقافة الجماهيرية عطاءً متميزًا وخاصًا، وذلك لخصوصية المعادلة الفنية التي عليها (مجدي عبيد).

وكان جحا وحماره الحكيم المشاكس في (جحا وبقرة السلطان) هو بداية عروض الكباريه السياسي في أعمال (مجدي عبيد)، والتي جاء علي امتدادها عروض (السوس)، (حكاية الفلاح عبد المطيع)، (ورحلات بن بسبوسة).