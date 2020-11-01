من لندن.. شاهد ريا أبي راشد تحتفل بالهالوين مع ابنتها

ريا مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحيفة عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا.

يُذكر أن الجمهور أصدر أقاويل بأن ملل الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، دفع في تغيير ملامحها الرقيقة إلى أخرى، وفقدان وزنها، بعد أن كانت تتميز بأنها «كيرڤي». ريا أبي راشد

ومن وقتها وهي تصدرت مؤشرات البحث جوجل، تويتر، بعد أن كانت أعمالها هي اللي تتصدر التريند بسبب انفراداتها ونجاحها الباهر، التي حققته منذ الظهور الأول في جميع المجالات التي شغلتها، صحافة، تليفزيون، إنتاج.