عِشرة العمر.. أحمد فريد يهنئ دنيا عبد العزيز بعيد ميلادها

هنّأ الفنان أحمد فريد الفنانة دنيا عبد العزيز بعيد ميلادها وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق أحمد فريد قائلاً: "عِشرة العمر، الجدعة الطيبة الجميلة أم قلب أبيض واللي عمرها ما قصرت مع حد ودايمًا هي أول واحدة جنب أي حد، بتعمل الأصول حتي مع اللي نسيوا الأصول".

وتابع قائلاً: "مش هاقول غير.. كل سنة وربنا يخفف عنك وجع البعاد ويطيب جرحك ويزيح همك ويخفف عنك ألم كل ثانية اشتياقك لچودي.. اسأل الله أن يعطيكي خير الدنيا ويبعد عنك شرها ، ورحم الله الغاليه " چودي واسكنها الله جنته ".

يشار إلى أن دنيا عبد العزيز، خاضت السباق الرمضاني المنقضي 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبي حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب. "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش. يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز شاركت مؤخرا ضمن حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة الفنان محمد الشرنوبى وإخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين". وجسدت دنيا شخصية جديدة ومثيرة خلال أحداث الحكاية الثامنة، التى حمل عنوان "حيث إنها الشقيقة الكبرى لأخين، وأحدهم من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتمر بأزمات خلال الأحداث، لاسيما أنها تضحى طوال الوقت فى سبيل رعايتهم والوقوف بجانبهم.

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