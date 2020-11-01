احتفالا بالهالوين.. شاهد أول صورة لطفلة زين مالك وجيجي حديد

احتفالا بعيد الهالوين، شاركت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد أول صورة لطفلتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بعد مرور أسابيع على ولادتها.



وظهر في الصورة مع جيجي حديد حبيبها زين مالك، وهو يحمل طفلته التي تم إخفاء ملامحها بالألوان، حفاظا على خصوصيتها.



وأعلنت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، وضع طفلتها الأولى من خلال نشر صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهي تمسك بيدها.



وعلقت جيجي حديد على الصورة قائلة: "ابنتنا انضمّت للعالم هذه العطلة الأسبوعية، وهي بالفعل غيرت من حياتنا".

ونشر المغني البريطاني زين مالك صورة وهو يمسك بيد مولودته الجديدة وكتب: "ابنتنا هنا وهي جميلة".

وحققت الصورة أكثر من 8 ملايين ونصف علامة إعجاب (لايك) في ساعات قليلة بعد نشرها.