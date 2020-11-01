و ظهرت هالة صدقي في الصورة مع خالد الصاوي ، ليلي علوي ، الهام شاهين ، منة شلبي ، عمرو يوسف ، هاني رمزي من حفل افتتاح مهرجان الجونة.



وهنأت هالة الفنان خالد الصاوي، بتكريمه وعلقت قائلة: " من حفل الافتتاح كل الأصحاب والحبايب عمرو يوسف ليلي علوي خالد الصاوي إلهام شاهين منة شلبي هاني رمزي ، مبروك لخالد الصاوي تكريمه في الختام ، ممثل قدير وموهوب وعظيم في اختياراته ".



اقرأ أيضا:

عشرة عمري وحبايبي.. هالة صدقي رفقة كوكبة من الفنانين.. شاهد عشرة عمري وحبايبي.. هالة صدقي رفقة كوكبة من الفنانين.. شاهد وكانت الفنانة هالة صدقي قد كشفت تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna. وقالت هالة صدقي "تم إلغاء القضية المشينة المهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة بعد تأكده من حضورنا ومعانا كل الادلة والبراهين علي كذبه وادعائه وتكرم القاضي لتأجيلها لاخر الرول لاصراري علي تكملة القضية، وألغيت القضية لكنه نجح في التشهير". كما صرحت هالة صدقى من خلال مداخلة هاتفية لها برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على "الخلفة" مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هالة صدقي لـ خالد الصاوي: ممثل قدير وموهوب وعظيم في اختياراته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.