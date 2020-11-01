بشكل مرعب.. نور عمرو دياب تحتفل بالهالوين على إنستجرام

نشرت نور عمرو دياب صورة جديدة لها عبر خاصيه الاستوري علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

و احتفلت ابنة عمرو دياب، بالهالوين و ظهرت بشكل مرعب وعلقت عليها "happy Halloween "

من جهة أخرى، حقق الهضبة عمرو دياب ١٥ مليون مشاهدة لـ فيديو كليب أغنيته الجديدة «أماكن السهر» الذي طرحه عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 24 أغسطس الماضي.



ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب ترند موقع الفيديوهات "يوتيوب" حتى الآن دون منافس، إضافةً إلى تصدره ترند موقع تويتر، وتصدره ترند محرك البحث جوجل، كما حققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة أيضا على موقع "فيسبوك".



من ناحية أخرى، أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.