بعد حكم حبسه عامين.. الجمهور يبحث عن حمو بيكا

وقدم المحامي ياسر قنطوش وكيلا عن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بلاغا ضد محمد محمود مصطفى محمد الشهير بحمو بيكا، للنيابة العامة رقم 13350 بتاريخ 23 أكتوبر لعام 2019، موجها له عدة تهم فيها، منها اقتحام منشأة عامة، وهى نقابة المهن الموسيقية، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، بالإضافة إلى تهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.

وخلال التحقيقات، حضر بيكا أمام النيابة رفقة محاميه، واستمعت إلى أقوال بيكا فيما هو منسوب إليه، وبعد انتهاء التحقيقات قررت النيابة تحويل القضية إلى محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية للنظر فيها.

ترجع بداية الواقعة، بعدما قررت نقابة الموسيقيين عدم إعطاء التصريح لحمو بيكا بالغناء في حفل بمدينة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل، ما دعا مطرب المهرجانات لنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من داخل مقر النقابة، هاجم فيه الفنان هاني شاكر وأعضاء النقابة.