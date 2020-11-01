توفيت منذ قليل شقيقة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة. وأعلنت هدير ابنة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة عن ذلك خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتبت هدير: "ماما أم ماجد حبيبتي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون". وتقدم متابعو ابنة المطرب الشهير بالتعزية اليها، داعين للفقيدة بالمغفرة والرحمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة شقيقة عبد الباسط حمودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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