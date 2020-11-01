باشا مصر.. أمير كرارة يشارك جمهوره صورة جديدة

وعلق أمير قائلا "صباح الفل" وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتي:
باشا مصر - صباح الجمال - العالمى
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أمير كرارة يحكي عن رؤيته لـ الشهيد منسي في الحلم
ويشارك أمير كرارة في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذي يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجي.
وكان آخر أعمال أمير كرارة مسلسل "الاختيار" بطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.
دارت أحداث مسلسل "الاختيار" حول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.
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