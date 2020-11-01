"لن أكررها مجددا"، بهذه الكلمات، أعربت الفنانة السورية أصالة عن رفضها لفكرة الزواج للمرة الثالثة بعد زيجتها الأولى من رجل الأعمال السوري أيمن الذهبي والثانية من المخرج طارق العريان.
وقالت أصالة، في تصريحات لأحد البرامج الفنية، على هامش تواجدها في مهرجان الجونة: "يبدو أنني فشلت في هذا الأمر ولن أكرره وسأكتفي بأولادي وأصدقائي وعملي".
وأيضا الفنانة شيرين رضا التي وصفت الزواج بالمنظومة الفاشلة في أحد اللقاءات التليفزيونية، مشددة على أنها لن تكرر هذه التجربة بعد زواجها من النجم عمرو دياب وإنجاب ابنتها الوحيدة نور.
واعترفت شيرين رضا بأنها لا تسطيع تحمل فكرة المشاركة مع رجل جميع جوانب الحياة، مشيرة إلى أن الاستقلالية أفضل بكثير من الزواج لأنه تسبب لها في أزمات في حياتها.
وقالت: "لا أشعر بالوحدة لأن معي أهلي وأصدقائي طوال الوقت".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أصالة ترفض الزواج مجددا.. وهؤلاء الفنانات اتخذن نفس القرار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.