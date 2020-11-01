أصالة ترفض الزواج مجددا.. وهؤلاء الفنانات اتخذن نفس القرار

"لن أكررها مجددا"، بهذه الكلمات، أعربت الفنانة السورية أصالة عن رفضها لفكرة الزواج للمرة الثالثة بعد زيجتها الأولى من رجل الأعمال السوري أيمن الذهبي والثانية من المخرج طارق العريان.

وقالت أصالة، في تصريحات لأحد البرامج الفنية، على هامش تواجدها في مهرجان الجونة: "يبدو أنني فشلت في هذا الأمر ولن أكرره وسأكتفي بأولادي وأصدقائي وعملي".

ومن ضمن النجمات اللاتي اتخذن ذلك القرار، الفنانة رانيا يوسف التي قررت عدم الزواج مجددا بعد 3 تجارب زواج فاشلة، الأولى كانت من المنتج محمد مختار الذي أنجبت منه ابنتيها "نانسي" و"ياسمين"، ثم تزوجت من رجل الأعمال كريم الشبراوي، والثالثة كانت من المهندس طارق عزب.

وأيضا الفنانة شيرين رضا التي وصفت الزواج بالمنظومة الفاشلة في أحد اللقاءات التليفزيونية، مشددة على أنها لن تكرر هذه التجربة بعد زواجها من النجم عمرو دياب وإنجاب ابنتها الوحيدة نور.

واعترفت شيرين رضا بأنها لا تسطيع تحمل فكرة المشاركة مع رجل جميع جوانب الحياة، مشيرة إلى أن الاستقلالية أفضل بكثير من الزواج لأنه تسبب لها في أزمات في حياتها.



وقالت: "لا أشعر بالوحدة لأن معي أهلي وأصدقائي طوال الوقت".