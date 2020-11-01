رانيا محمود ياسين تنشر صورة لوالدها: رحمة الله عليك يا أبي

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وعلقت رانيا محمود ياسين علي الصورة قائلة: "مصر الحلوه علي لسان محمود ياسين رحمه الله عليك يا أبي في جنات النعيم يارب".

وغيب الموت الفنان محمود ياسين، يوم الأربعاء 14 اكتوبر، بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الادوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.

وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

ومحمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

وفى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.