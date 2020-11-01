بمكياج جذاب.. ميرنا نور الدين تبرز جمال ملامحها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرنا نور الدين في الصور بمكياج جذاب مما أبرز جمال ملامحها، وعلقت قائلة: "keep shining".

يذكر أن ميرنا نور الدين خلال لقاء لها في برنامج صاحبة السعادة عبر فضائية dmc قالت إنها قدمت عددا من الأعمال قبل مسلسل "فوق السحاب" منها مسلسل "تحت السيطرة" كما قدمت" حكاية حبيبتى من تخون" في مسلسل نصيبى وقسمتك ونالت من خلاله ردود أفعال قوية.

وتابعت الفنانة ميرنا نور الدين أن بدايتها الحقيقية كانت مسلسل "فوق السحاب" والتي قدمت من خلاله دور سمكة وكان شهادة ميلادها في الفن وكان من أصعب الأدوار التي قدمتها.

وانتهت ميرنا نور الدين من تصوير الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات" الذى يتم عرضه والعمل بطولة هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحة، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.