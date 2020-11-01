مع أصالة .. نادر حمدي في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

نشر الفنان نادر حمدي، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهر نادر في الصورة مع أصالة وعلق قائلًا: "يوم جميل مع حبيبتي النجمة #أصالة وأصدقائي أنس نصري والملحن إيهاب عبد الواحد".

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:



- قمرات

- ما شاء الله عليكوا

- حلويين اوي يا نادر

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