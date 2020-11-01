درة تنشر مقطع فيديو لها من حفل ختام مهرجان الجونة

نشرت الفنانة درة، مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، تعرض فيه إطلالتها خلال حفل الختام لمهرجان الجونة السينمائي.
وظهرت درة بإطلالتها الساحرة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي مرتدية فستانا أبيض ومُزينا بالأسود، حاملة بيدها شنطة سوداء.
ويعرض الفيديو إطلالتها ودخولها على الريد كاربت، ووقوفها أمام المصورين لالتقاط الصور لها.
وكان هذا هو أول ظهور للفنانة درة في مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الرابعة، وظهرت درة في حفل ختام المهرجان بآخر يوم من فعاليات المهرجان فقط.
كما رفضت درة الإدلاء بأي أحاديث لوسائل الإعلام المتواجدة بمهرجان الجونة، تحاشيا لسؤالها عن تفاصيل زواجها من المصمم هاني سعد.
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