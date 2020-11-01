بفستان أبيض .. سلمي ابو ضيف في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة سلمي ابو ضيف صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت سلمي ابو ضيف باطلالة رقيقة في ختام مهرجان الجونة مرتدية فستان سادة من الحرير باللون الاخضر الفاتح، مع ارتداء بعض المجوهرات من داماس.

ووجهت سلمي الشكر إلى فوج ارابيا لالتقاطها تلك الصورة من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

وتعد سلمي ابو ضيف من نجمات الفن والمشاهير اللاتي يحرصن على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء ما يتناسب معها ويكشف عن جمالها ورشاقتها سواء فساتين السهرة التي تتمتع بالأقمشة الفخيمة أو الإطلالات الكاجوال اليومية.

وتعتمد إطلالات سلمي أبو ضيف على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، وتخطف الأنظار دائما بجمالها وأناقتها.