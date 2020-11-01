تشييع جثمان شقيقة عبدالباسط حمودة من مقابر باب النصر

قررت أسرة المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة تشييع جثمان شقيقته بعد قليل من باب النصر، ومن المقرر دفن الراحلة فى مقابر باب النصر أيضا بعد إقامة صلاة الجنازة عليها في مسجد قريب من المقابر.



ومن المنتظر أن يتم تلقي العزاء أمام المقابر أيضا.

وكانت هدير، ابنة الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، أعلنت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وفاة عمتها وكتبت: "ماما ام ماجد فى ذمة الله انا لله وانا اليه راجعون".