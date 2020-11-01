من دبي.. حمادة هلال يشعل حماس جمهوره بأعمال جديدة

نشر الفنان

صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

حمادة هلال

وعلق حمادة هلال علي الصورة قائلا: "صباح الفل والهنا على كل الناس الحلوه من دبي ..وان شاء الله فى شغل جديد".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التليقات كالتالي:

- ان شاء الله هتكسر الدنيا

- ايوووه بقي

- مبروك ياحماده مقدما

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ويذكر ان قال الفنان حمادة هلال، إنه يقدم الاعتذار عن أغنية "الشرع محللى أربعة"، وما أثارته من جدل، مشددًا على أنه شخص يراعى القيم الأخلاقية والاجتماعية في الفن الذى يقدمه إلى جمهوره.

وتابع:" أنا عندى ثقافة شوية ومنذ سنوات لم تحدث أعمالى أية مشاكل ..أنا بخاف على البيوت جدًا وبحترم ثقافة الأشخاص.. وأنا واحد بخاف ربنا".