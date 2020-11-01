جمبسوت أصفر.. آيتن عامر بإطلالة أنثوية من الجونة

نشرت الفنانة أيتن عامر على حسابها الشخصي عبر انستجرام، صورة لها من فعاليات الختام بمهرجان الجونة السينمائي لدورته الرابعة لتظهر بخفة وحيوية.
وجاءت إطلالتها بجمبسوت بلون أصفر ذهبي وحذاء رياضي، وامتازت الاطلالة بالحيوية والحركة اكثر، وكانت تتسم بالعفوية المعتادة منها كما شهدناها طوال فعاليات المهرجان.
وتعد ايتن عامر ممثلة مصرية. ولدت في الإسكندرية، وبسن 4 سنوات انتقلت للإقامة في القاهرة. تخرجت في معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل واﻹخراج، وشقيقة الفنانة وفاء عامر، كما قامت بالعديد من الأدوار الهامة في العديد من المسلسلات مثل (الدالي، أفراح إبليس، كيد النسا، فرح العمدة، كاريوكا، الزوجة الرابعة، الزوجة الثانية، الوالدة باشا
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